Ученые восстановили внешность мужчины, жившего 8 тыс. лет назад – и результат впечатлил, фото

Ученые нашли череп мужчины каменного века и реконструировали его лицо.

Об этом сообщает “The Sun”.

Череп был найден в том, что раньше было небольшим озером в Швеции в 2012 году, это фото показывает, как этот человек выглядел 8000 лет назад.

То, что осталось от его головы, было найдено с останками по меньшей мере 10 других взрослых каменного века и младенца.

Один из черепов без челюсти был использован для реконструкции лица 3D. Оскар Нильссон, художник-криминалист из Швеции, создал удивительный пример человека каменного века. Он использовал череп и его анатомическую и генетическую информацию.

Конечный результат – шатен, голубоглазый, бледный мужчина за 50 с внушительной бородой. Нильсон сделал компьютерную томографию черепа, а затем сделал копию, чтобы не повредить оригинал.

На коротких волосах виднелась рана длиной 1 дюйм в голове мужчины. Эта травма головы показала признаки исцеления и не была той, которая убила его.

Ранее “источник” сообщал, что в Нежине (Черниговская область) во время строительных работ нашли скелет ребенка.