Украинская модель вышла замуж за француза – свадебную церемонию провели в Каннах

Украинская модель и ювелирный дизайнер Анна Андрес вышла замуж за французского бизнесмена Давида Барокаса. Свадебная церемония прошла в минувшую субботу на Лазурном побережье.

Несколько снимков с торжества девушка опубликовала на личной странице в Instagram. Изначально пара готовила пышную свадьбу, которая должна была состояться в мае. Но коронавирус вмешался в романтические планы влюбленных.

Фото: instagram.com/ann.andres

“Мы готовили свадьбу с декабря 2019 на начало мая 2020, – призналась модель. – Но жизнь внесла свои коррективы, немного посмеявшись над нашими планами. В один прекрасный день, незадолго до самой свадьбы понимаем, что торжество придется отменить. Пандемия!”.

Влюбленные решили просто расписаться, а пышное гуляние планируют устроить после карантина. Свадебная церемония прошла в Каннах. Ее лично провел мэр города Давид Лиснар, что заставило молодоженов еще больше волноваться.

Фото: instagram.com/ann.andres

Фото: instagram.com/ann.andres

“Большую и шумную свадьбу мы будем праздновать в следующем году, чтобы со всего мира смогли приехать наши многочисленные друзья и, конечно же, семья. Сейчас выбрали камерный формат в виде ланча, который для нас готовил французский шеф Эрик Фрешон, обладатель трех звезд Мишлен”, – рассказала модель изданию Vogue UA.

Фото: instagram.com/ann.andres

Невеста появилась на церемонии сдержанном платье Gyunel Couture, которое подчеркнуло ее изящную фигуру, сделав акцент на роскошном декольте. А палец Анны украшало обручальное кольцо Edouard Nahum, оформленное по всему периметру желтыми бриллиантами.

Фото: instagram.com/ann.andres

Фото: instagram.com/ann.andres

Анна Андрес – успешная модель. Она вошла в сотню самых красивых женщин в Украине и выиграла множество конкурсов красоты, в числе которых “Мисс Украина Вселенная”. В октябре 2019 года Андрес открыла в Киеве первый шоурум ювелирного бренда Anna Andres Jewelry.

Фото: instagram.com/ann.andres

Фото: instagram.com/ann.andres

Фото: instagram.com/ann.andres