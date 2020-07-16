Климкин спрогнозировал возврат Крыма и Донбасса: “Поправки в Конституцию РФ лишь ускорят его”

Принятие поправок в Конституцию РФ, в том числе по запрету на “отчуждение” территорий, лишь обернется против самой России и даст повод к возврату всех оккупированных территорий.

Об этом в интервью изданию “Факты” рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Диалог.UA.

По словам экс-главы украинского МИД, власти России совершают большую ошибку, называя “преступниками” тех, кто открытым текстом говорит, что Крым является украинским, Курилы должны отойти к Японии, Калининград нужно вернуть Германии, а Карелия – территория Финляндии.

Особое внимание Климкин заострил именно на Крыме, а также на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Бывший министр иностранных дел отмечает: вводя уголовные дела против тех, кто выступает за “отчуждение” Крыма, Россия настраивает против себя все мировое сообщество и дает повод к ускоренному возврату полуострова в состав Украины.

“Поправки и уголовные дела лишь ускорят процесс возврата территорий Крыма и Донбасса. Россия попадает в абсолютно маразматическую и иррациональную историю, пытаясь “назначить” преступниками десятки миллионов людей во всем мире, имеющих четкую позицию”, – заявил Климкин.

Он добавляет, что действия Кремля гарантированно обернутся против власти РФ и простых россиян.