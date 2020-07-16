В Старобельском районе на приусадебном участке выявили культивируемые кусты конопли

Участковые офицеры полиции Старобельского отдела полиции в ходе проведения комплекса профилактических мероприятий по противодействию незаконных посевов наркосодержащих растений под условным названием «Мак», в одном из домохозяйств Старобельского района обнаружили растения, похожие на коноплю.

Об этом сообщает Старобельский отдел полиции.

На приусадебном участке одного из домохозяйств полицейские обнаружили 38 культивируемых кустов конопли.

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа. Наркосодержащие растения правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 310 Уголовного кодекса Украины «Незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли».