В США медведь ворвался в дом и напал на отца на его кухне, когда его близнецы спали внизу. Ужасный инцидент произошел в Аспене, штат Колорадо. Дэйв Черноски рассказал о своем ужасающем опыте с большим черным медведем, с которым он столкнулся лицом к лицу в своем доме.

Об этом сообщает Mirror.

Вспоминая свою страшную встречу з грозным зверем, Дэйв рассказал, что он услышал шум на своей кухне рано утром в пятницу, и надеялся, что это не медведь.

“Я полагал, что это, вероятно, был медведь, но я надеялся что это не так“, – отметил Черноски.

Когда Дэйв вошел на кухню, он увидел медведя весом приблизительно 400 фунтов, который, открыв ящики и разбросав вещи вокруг, стоял у холодильника.

По словам Дэйва, ему удалось удержать дистанцию между ними, пока он пытался отвлечь медведя и вытащить наружу. Но медведь испугался, когда Дэйв ударил в дверь гаража, и вернулся в дом, где напал на отца, который пытался защитить своих 12-летних близнецов, спавших внизу.

“Мы смотрели друг на друга, и он просто ударил меня по голове, развернул и снова повалил мне на спину. Я буквально слышал, как он треснул меня по голове. Медвежья лапа не очень мягкая и удобная“, – рассказал Дейв.

Дэйв получил порезы на лбу и шее, которые сильно кровоточили, но он смог убежать от медведя и крикнуть ему, чтобы он ушел.

“Я просто знал, что если он не уйдет, у меня большие проблемы, но, к счастью, в тот момент он закончил и просто развернулся и ушел”, – отметил Дэйв.

Мужчину лечили от его травм в больнице, по словам врачей, когти медведя просто чудом не попали в его глаз и сонную артерию.

Чиновники из Колорадских парков дикой природой выследили медведя и усыпили его.

Мэтт Ямашита, региональный менеджер по дикой природе, сказал в своем заявлении : “Мы никогда не хотели бы, чтобы животное было убито, но защита населения имеет первостепенное значение, когда медведь начинает входить в дома и агрессивно реагировать на людей”.

Как сообщал “источник”, в Красноярском крае, Российская Федерация, произошла ужасная трагедия: здесь медведь растерзал женщину на глазах у мужа и ребенка.