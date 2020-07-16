Кто должен платить штраф – владелец или водитель: суд поставил точку в видеофиксации ПДД

Деснянский районный суд города Черновцы постановил, что штраф за нарушение правил дорожного движения должен оплачивать владелец, а не водитель транспортного средства, на котором было совершено нарушение.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

Так, в суд обратился владелец авто, которое нарушило скоростной режим на улице Братиславской в Киеве и которому пришел штраф в 255 гривен. Истец указал, что не был за рулем транспортного средства, и зарегистрирован как ФЛП, который осуществляет пассажирские перевозки по маршруту “Чернигов-Киев”. Таким образом, скоростной режим мог нарушить нанятый им водитель.

По словам офицера полиции, свое решение в этом деле суд аргументировал одним из общих правил Кодекса Украины об административных нарушениях.

“Истец не учел того, что согласно КоАП, по правонарушениям, зафиксированным в автоматическом режиме по общему правилу ответственность наступает у владельца т/с, а не того, кто им управлял. Суд первой инстанции пришел к выводу, что поскольку истец является собственником транспортного средства Mercedes-Benz, не выбывал из собственности против воли последнего и добровольно был передан другому водителю, и доказан факт превышения установленного ограничения скорости, – отказать истцу в отмене постановления по делу об административном правонарушении”, – отметил правоохранитель.

В то же время полицейский уточнил, что владелец авто мог зарегистрировать водителя в качестве пользователя своего транспорта и штраф таким образом был бы направлен не ему, а именно водителю.

Как сообщал “источник”, ранее депутаты в парламенте приняли в первом чтении закон, который разрешает полицейским останавливать любые автомобили для проверки водителей на трезвость.