Карантинные ограничения в Луганской области остаются на том же уровне, – ЛОВГА

Такое решение принято по итогам заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня, 16 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Мы оставляем без изменений ранее принятые послабления противоэпидемических мероприятий на территории Луганщины», – отметил председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Как сообщил заместитель директора Луганского областного лабораторного центра МЗ Украины Владимир Жданов, интенсивный показатель заболевания коронавирус в области составляет 14,9 случаев на 100 000 населения. Средний срок лечения составляет 24 суток.

Основные показатели по введению или ослаблению карантинных мероприятий: инцидентность за семь дней – 1,2; среднее количество тестирований – 43, коэффициент выявления случаев инфицирования – 1,07%. Это соответствует требованиям, установленным Министерством здравоохранения.

На самоизоляции находятся (кроме больных) 65 контактных и 207 тех, кто установил мобильное приложение «Действуй дома».

За период карантина полицейскими области составлено 348 протоколов по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. С момента решения об ограничении работы развлекательных заведений до 23:00 составлены два соответствующих протокола. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Луганской области Юрий Слухаенко.

За последний месяц Госпродпотребслужбой осуществлено 6925 мониторинговых проверок объектов хозяйствования области, о чем отметила начальник областного управления Рита Холоденко.

Главному управлению Госпродпотребслужбы в Луганской области, Главному управлению Национальной полиции в Луганской области совместно с органами местного самоуправления поручено продолжить проведение регулярных мониторинговых проверок за соблюдением субъектами хозяйствования установленных требований к функционированию в условиях адаптивного карантина с учетом утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 8 июля 2020 г. № 588 изменений в постановление от 20 мая 2020 № 392.

Об этих изменениях также будут проинформированы учреждения культуры Луганщины