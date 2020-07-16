Благотворители передали в библиотеку Золотого инвентарь для кукольного театра

Сотрудники гуманитарного центра Пролиска – Золотое передали в детскую Золотовскую библиотеку инвентарь для организации кукольного театра, закупленный при финансовой поддержке UNHCR Ukraine – Aгентство ООН по делам беженцев в Украине.

Об этом сообщает Гуманитарная миссия “Пролиска”.

Теперь маленькие посетители библиотеки смогут не только читать интересные произведения, но и устраивать представления по сюжетам любимых книг. На данный момент в прифронтовом городе проживают более 700 детей, из них 70 — переселенцы.

«Дети, которые живут на линии разграничения, постоянно испытывают напряжение, тревогу от обстрелов. Им очень не хватает развлечений, коллективных встреч, общения по интересам, поэтому на базе читального зала мы решили создать кукольный театр для наших посетителей, где и зрителями, и участниками, будут дети», — рассказали в Золотовской библиотеке.

Театральная студия для детей будет работать в режиме кружка — занятия планируют проводить два раза в неделю, а представления — один раз в неделю.