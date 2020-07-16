Ведущая Маричка Падалко показала улыбку после конфуза с зубом в прямом эфире

Ведущая новостей на канале “1+1” Маричка Падалко, у которой неожиданно выпал зуб во время прямого эфира, восстановила свою голливудскую улыбку.

Этим она похвасталась на личной странице в Facebook. Ведущая опубликовала два снимка, на которых широко улыбается. Один кадр сделан на улице, а второй – в студии. “Жить сегодняшним днем… а не вчерашним! Как никогда разделяю этот лозунг! Моя улыбка – для вас!”, – написала 44-летняя Падалко.

Фото: facebook.com/1plus1.MarichkaPadalko

Фолловеры Марички не перестают восхищаться профессионализмом ведущей и продолжают писать ей много теплых слов поддержки.

Фото: facebook.com/1plus1.MarichkaPadalko

Напомним, что конфуз произошел 15 июля во время утреннего эфира новостей. Когда Маричка Падалко зачитывала подводку к сюжету о коронавирусе в одном из курортных сел, она почувствовала неладное. Ведущая невозмутимо поднесла руку ко рту, поймала зуб и продолжила зачитывать новости как ни в чем не бывало.

Ведущая призналась, что не думала, что эта неловкость будет замечена и уж тем более – сделает ее звездой дня. Ведь эту часть эфира, по словам Падалко, специально не выпустили в сети. Но когда видео конфуза распространили очевидцы, она очень удивилась активной поддержке.