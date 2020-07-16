Кирилл Шевченко стал новым главой Нацбанка Украины: биография и фото

Верховная Рада Украины на своем заседании в четверг, 16 июля, поддержала кандидатуру Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховной Рады Украины в Twitter.

Проект постановления ВРУ, внесенный президентом Владимиром Зеленским, поддержали 332 депутата.

Голоса по фракциям разделились следующим образом: “Слуга народа” – 226, “Оппоплатформа” – 40, “Евросолидарность” – 0, “Голос” – 0, “Батькивщина” – 21, группа “За будущее” – 15, группа “Доверие “- 17, внефракционные – 13.

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