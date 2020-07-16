Врачи не стали его спасать: Алла Костромичева впервые рассказала о смерти отца

Ведущая реалити-шоу “Топ-модель по-украински” на Новом канале Алла Костромичева потеряла отца будучи в 13-летнем возрасте. Однако этот трагический день до сих пор помнит до мелочей. Родного человека знаменитости забрал инфаркт.

Раньше модель никогда не рассказывала, от чего умер ее папа, но на такое откровение она решилась в интервью Маше Ефросининой в рамках ее YouTube-проекта “Экзамен”.

Фото: instagram.com/alla

“Однажды я проснулась от того, что мама плачет и обзванивает родственников. Только спустя некоторое время она сказала, что папа ночью умер… У него случился инфаркт, – призналась Костромичева. – Это было 27 июня, в ночь перед 28-м, когда всех уже отпустили на праздник (День Конституции Украины – Ред.)”.

Модель уверена, что в другой день папу можно было бы спасти. “Скорая приехала, но они даже не стали его спасать. Отца увезли в больницу, там он был еще жив. Но никто ничего не делал – сказали, что кардиолога нет на месте”, – поделилась ведущая.

Алла вспоминает, что на похороны ее не взяли. Мама берегла психику дочери и оставила ее дома с тетей и маленьким племянником. Модель до сих пор бережет теплые воспоминание об отце и говорит, что только рядом с ним чувствовала себя защищенной.





Ведущая “Топ-модели по-украински” также рассказала, что ее раздражает в муже-итальянце и с чем она вынуждена мириться, чтобы сохранить брак.

Алла Костромичева нашла архивное фото, сделанное в 2004 году. На нем будущей знаменитости всего 17 лет, и при взгляде на снимок становится ясно, почему модель в шутку зовут ведьмой. Ведь сегодня Костромичевой 33, а она практически не изменилась.



