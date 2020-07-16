Женщина показала фото “спасенной” собаки и взорвала сеть – это было совсем другое животное

В сети активно обсуждают историю, которая произошла в Северной Ирландии. Там местная жительница нашла на обочине дороги лису и написала пост в социальной сети о том, что якобы нашла собаку.

Как сообщает Mirror, женщина написала, что взяла животное домой. При этом она отметила, что хочет найти владельцев собаки.

“Собака найдена без ошейника. Бедная собака ела мертвого кролика на обочине Дублинской дороги в Омахе”, – подписала она публикацию.

Также женщина отметила, что животное вело себя агрессивно, но сейчас якобы находится у не дома. Она также попросила неравнодушных людей поделиться ее публикацией, чтобы найти владельцев.

В комментариях люди предупредили женщину, что это была не собака, а лиса. Они убеждали ее выгнать зверя из дома как можно скорее.

Позже женщина написала, что решила разыграть своих друзей такой публикацией.

“Я видела старую историю, которая распространялась несколько лет назад о койоте, представляющем себя как раненую собаку, поэтому я сделала эту фотографию и, тем не менее, добавила немного юмора к этой истории”, – написала она.

Напомним, что в Запорожье женщина приютила собаку, которая осталась без дома, теперь животное оригинально благодарит свою хозяйку.