ЕС призвал Россию взять ответственность за убийство украинских военных на Донбассе

Убийство украинских военнослужащих на Донбассе является нарушением обязательств России в соответствии с Минскими договоренностями и Нормандского формата переговоров, и европейская сторона ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность в связи с этими событиями.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набиль Массрали, текст которого есть в распоряжении УКРИНФОРМа.

“Мы прочитали доклад об убийстве трех украинских военнослужащих и ранения еще двух вооруженными силами при поддержке России. Согласно этому докладу, одной из жертв стал офицер-медик , который пытался эвакуировать тело убитого военнослужащего. Эта эскалация насилия и увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе противоречат минским договоренностям и обязательствам Нормандского саммита от декабря 2019 “, – говорится в документе.

Представитель ЕС отметила, что для деэскалации ситуации должна быть проявлена ​​максимальная сдержанность и восстановлено ​​уважение международного гуманитарного права.

«Мы ожидаем, что Россия возьмет на себя ответственность, использует свое влияние на вооруженные силы, которые она поддерживает, то есть в полной мере выполнять собственные обязательства по минским соглашениями », – говорится в документе.