Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США, хотя ранее его планы баллотироваться опровергли

Рэпер Канье Уэст, политические амбиции которого ранее назвали последствиями очередного психического расстройства, все же зарегистрировался кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома.

Утром 16 июля соответствующие данные появились в местном избиркоме. Из документа следует, что рэпер намерен представлять партию BDY (Birthday Party).

Канье УэстФото: Getty Images

Примечательно, что 15 июля было крайним сроком для подачи необходимых документов. Судя по всему, Уэст таки успел подать всю необходимую информацию и уплатить регистрационный сбор в размере $35 тыс.

Фото: docquery.fec.gov

Поклонники музыканта в недоумении, ведь 15 июля специалист по подготовке к выборам Стив Крамер заявил о решении команды Уэста прекратить подготовку к президентской гонке. По словам Крамера, рэпер всерьез готовился к выборам, но внезапно планы изменились. В свою очередь, семья музыканта допустила, что его президентская кампания была лишь очередным эпизодом обострения биполярного расстройства. Теперь же, как минимум в Оклахоме фамилия Уэста появится в избирательном бюллетене.