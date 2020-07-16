Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США, хотя ранее его планы баллотироваться опровергли

Рэпер Канье Уэст, политические амбиции которого ранее назвали последствиями очередного психического расстройства, все же зарегистрировался кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома.
Утром 16 июля соответствующие данные появились в местном избиркоме. Из документа следует, что рэпер намерен представлять партию BDY (Birthday Party).
Канье Уэст
Примечательно, что 15 июля было крайним сроком для подачи необходимых документов. Судя по всему, Уэст таки успел подать всю необходимую информацию и уплатить регистрационный сбор в размере $35 тыс.
Поклонники музыканта в недоумении, ведь 15 июля специалист по подготовке к выборам Стив Крамер заявил о решении команды Уэста прекратить подготовку к президентской гонке. По словам Крамера, рэпер всерьез готовился к выборам, но внезапно планы изменились. В свою очередь, семья музыканта допустила, что его президентская кампания была лишь очередным эпизодом обострения биполярного расстройства. Теперь же, как минимум в Оклахоме фамилия Уэста появится в избирательном бюллетене.
- Напомним, о намерении Канье Уэста баллотироваться в президенты США стало известно 4 июля. Тогда же планы музыканта поддержал глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Что правда, предприниматель резко изменил свое мнение после четырехчасового интервью рэпера журналу Forbes. 59-е выборы президента в США запланированы на 3 ноября.