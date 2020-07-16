Их день точно хуже, чем ваш: сеть взорвали забавные фото животных

Бывают дни, когда кажется, что весь мир против вас. Вы опоздали на работу, а ключи только что упали в сливную яму. Но у наших любимых пушистых компаньонов тоже бывают мерзкие дни, однако они такие забавные.

Об этом сообщает Boredpanda.

Если ваш день не задался, посмотрите, как плохой день выглядит в животном мире. И даже если у них нет ключей, чтобы упасть в сливную яму, это не значит, что им легче.

Как сообщал “источник”, хозяин забавного пса породы корги делится его фотографиями в сети – они поднимут настроение даже в самый пасмурный день.