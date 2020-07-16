Под Радой устроили масштабный митинг против законопроекта Бужанского о языке: фото и видео

16 июля под стенами Верховной Рады в Киеве собрались противники законопроекта о русификации школ в Украине.

Об этом сообщает Telegram-канал 24 канала.

Так, люди принесли с собой баннеры, на которых призвали руководство страны “не трогать украинский язык”. Также на некоторых из них были обращения к автору законопроекта – представителю фракции “Слуга народа” Максиму Бужанскому.

Судя по опубликованным фотографиям с места событий, практически все участники акции носят защитные маски, что требуется нормами карантина.

Ранее “источник” сообщал, что известные украинские деятели искусства, журналисты и активисты написали открытое обращение с требованием остановить “наступление” на украинский язык и информационное пространство.