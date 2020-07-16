НВФ дистанционно минируют Донбасс противопехотными минами ПОМ-2

Украинская сторона СЦКК сообщает о зафиксированном очередном факте использования российскими незаконными вооруженными формированиями на Донбассе запрещенных международными конвенциями противопехотных мин ПОМ-2, которые угрожают жизни и здоровью мирного населения Донбасса.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС

Так, 15 июля 2020 российско-оккупационные войска по направлению неподконтрольного поселка Доломитное совершили обстрел в сторону жилых домов поселка Новолуганское, Бахмутского района Донецкой области. Враг применил РПГ-7, граната которого заменена на мину ПОМ-2.

Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК провела фотофиксацию и установила, что на территории ЗАО “Бахмутский аграрный союз” в результате обстрела российскими оккупантами была обнаружена мина ПОМ-2, которая не была приведена в боевое состояние. Планируется дальнейшая утилизация боеприпаса подразделением ГСЧС Украины. Существует вероятность возможности нахождения нескольких таких мин на прилегающей территории.

УС СЦКК отмечает, что данный вид мин запрещен Оттавской конвенции с 1997 года и изготавливается исключительно в Российской Федерации. Противопехотная мина ПОМ-2, которая имеет период самоликвидации от 4 до 100 часов (в среднем 23-24 часа). Для доставки мин используется гранатомет РПГ-7 с переработанной гранатой ПГ-7. Радиус сплошного поражения составляет до 16 метров, мина срабатывает в момент, когда человек заденет одну из четырех тонких капроновых нитей, длиной до 10 метров каждая. Существуют модификации мины также и без самоликвидации.

УС СЦКК отмечает, что данные факты очередного тяжкого преступления наглядно показывают на причастность Российской Федерации к систематическим поставкам данного типа мин на неподконтрольную Украины территорию, с целью дальнейшего их применения оккупантами по жилым районам Донбасса. Враг постоянно пренебрегает международными правовыми нормами и принципами, которые применяются при ведении войны, согласно международному гуманитарному праву и чувствует безответственность, ставя под угрозу жизни мирных жителей по обе стороны от линии соприкосновения.



