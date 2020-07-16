В Киеве свыше 100 новых случаев коронавируса: в каких районах ситуация хуже всего

За минувшие сутки, 15 июля, в Киеве обнаружили 116 новых случаев коронавируса. Всего в столице по состоянию на 16 июля уже 6613 подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.
По словам Кличко, у 116 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки заболевания коронавирусной болезнью.
Заболели:
- 62 женщины в возрасте от 21 до 86 лет
- 50 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет
- две девушки – 15 и 17 лет и двое мальчиков, которым 6 и 8 лет.
“В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей“, – сообщил мэр Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Дарницком районе – 21, в Деснянском – 20 и в Голосеевском районе – 18 случаев.
Как сообщал “источник”, в Украине продолжает расти число больных коронавирусом. Так, за сутки, 15 июля, число инфицированных стало больше на 848 человек.