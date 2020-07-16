В Северодонецке патрульные выявили пьяного таксиста. Уровень алкоголя у него был превышен в 16 раз

В Северодонецке, вчера, 15 июля, экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Honda Civic с шашкой такси, водитель которого нарушил ПДД.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.

По требованию предоставить документы для проверки, оказалось, что водительского удостоверения мужчина при себе не имеет. Также инспекторы обнаружили у 41-летнего гражданина признаки алкогольного опьянения. Последний согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения в больнице, по заключению врача – 3.16 промилле алкоголя, что почти в 16 раз превышает допустимую норму.



В отношении нарушителя, инспекторы составили админпротокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения), вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 (отсутствие необходимых документов для управления транспортными средствами) и отстранили от управления.

Напомним, что санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 10 200 гривен с лишением права управления транспортным средством на 1 год.