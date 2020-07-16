На Луганщине зафиксирован новый случай заболевания COVID-19

Заболевший – житель города Лисичанск, до установления диагноза находился на самоизоляции. Сейчас он находится на амбулаторном лечении.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

За все время исследований на Луганщине заболевания COVID-19 лабораторно подтверждено у 99 человек.

Из них выздоровели – 75; лечатся – 23 (8 – в стационаре: 3 – в КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение», 1 – КНП «Северодонецкая городская многопрофильная больница», 4 – КНП «Рубежанская центральная городская больница», 15 – амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 4,85%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 16 июля (09:00) в Украине 56455 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1445 летальных, 28931 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 848 новых случаев. Всего проведено 840 332 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 800 пациентов