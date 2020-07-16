Гороскоп Павла Глобы до конца июля: эти знаки Зодиака ждет фантастический успех

Астролог Павел Глоба составил гороскоп до конца июля и рассказал, какие знаки Зодиака ждет фантастический успех и везение во всех делах.

Об этом сообщает slovofraza.com.

По словам Глобы, четыре знака Зодиака в средине лета распрощаются с проблемами и разочарованиями.

Лев

Средина июля даст нужный толчок Львам – обстановка на работе и в семейном кругу изменится в лучшую сторон. Нужно активно действовать и не жалеть себя – такой шанс может быть только раз. Накопившиеся проблемы и заботы удастся решить буквально за два дня. Не бойтесь новых идей – они позволят улучшить материальное положение.

Дева

Девы смогут сделать шаг вперед и добиться успеха в короткие сроки. Судьба благосклонна к ним, поэтому снимет давление и ослабит хватку, что позволит устранить возникший хаос и полностью сконцентрироваться на новых проектах. Благодаря этому возможен выход на новый финансовый уровень.

Bесы

Весов ждет крупная удача в средине лета – будут распахнуты все двери, судьба подарит массу новых возможностей. Получится найти силы избавиться от груза прошлого и начать активно двигаться вперед. Инициативность и активность будут ключевыми факторами успеха – следует расширять сферу влияния и получать новый опыт.

Bодолей

Водолеи смогу выбраться из проблемной ситуации, но действовать нужно максимально осторожно и без спешки – сначала разобраться с накопившимися делами, а уже потом браться за что-то новое. В переговорах или деловой встрече ждет успех, но также повезет тем, кто решит отправиться в путешествие – там можно встретить любовь всей жизни или человека, с которым открыть собственный бизнес.

Как сообщал “источник”, ранее известный астролог Оскар Кейнер объяснил, почему присутствие 13-го знака Зодиака никак не повлияет на традиционные колонки гороскопов и не сместит даты для других знаков.