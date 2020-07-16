Роман Закладный мог упасть и удариться головой: что известно о смерти следователя СБУ

Следователь СБУ Роман Закладный, тело которого обнаружили 15 июля в Киеве, мог умереть от падения.

Об этом сообщила изданию “Факты” пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По словам свидетеля, который нашел труп, у мужчины возле правого уха были видны следы крови. Также он отметил, что у Закладно были вывернуты карманы брюк. Вместе с тем эксперты отмечают, что видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружили.

Как заявила Гитлянская, карманы могли быть вывернуты уже после осмотра экспертов. Сам следователь мог потерять сознание, упасть, удариться головой. Потому и была кровь возле уха.

Детальные причины смерти Закладного будут известны после экспертизы, куда уже направили тело, сказала пресс-офицер Оболонского управления полиции Диана Шутько.

Известно, что Роман Закладный занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. Однако в последнее время резонансных дел он не вел.

“О событиях на востоке Украины – да, такие были. Но это не какие-то крупные дела. А обычная работа многих следователей СБУ. Даже арест сепаратиста можно назвать “расследованием событий на Донбассе”, – сказала Гитлянская.

Также она подчеркнула, что 15 июля Закладный должен был выйти на пенсию.

Как сообщал “источник”, 19 июня во время задержания мужчина убил сотрудника полиции. В ходе обыска в его автомобиле изъяли сумку с деньгами, которую злоумышленник ранее забрал во время совершения разбойного нападения. Также на месте преступления обнаружили пистолет Макарова, из которого мужчина стрелял в полицейского.