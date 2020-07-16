Карантин в Украине затянется на второй год: в правительстве предупредили о неприятностях

В Украине совсем скоро Кабмин в очередной раз продлит карантин и уже сейчас известно, что ограничительные меры могут продолжиться и в 2021 году.

Об этом сообщает “Обозреватель” со ссылкой на источник в Кабинете министров.

“Карантин затянется на второй год. Это уже практически неминуемо. На другой сценарий даже рассчитывать не стоит”, – отмечает источник издания в правительстве.

Собеседник добавил, что Кабмин создает определенную “рамку”, в пределах которой принимают решения уже местные органы власти. Таким образом, накануне выборов местные власти пытаются лавировать между тем, как угодить сторонникам и противникам жесткого карантина.

“Мы общались и с местными органами власти. Их главный месседж: людям нужно все объяснять. Чаще всего они получают рекомендации от своего местного главного санитарного врача и сами не до конца понимают, что и для чего делается. Вот сейчас, например, в Киеве запретили массовые и культурные мероприятия, работу общепита после 22 часов. Для баров, клубов, ресторанов это огромный убыток. А они потом задаются вопросом: а в чем логика? Могут же заразиться и до 22:00”, – сказал собеседник.

Также не верят в скорое завершения карантина и источники издания в СНБО..

“К маскам нужно привыкать надолго. В этом году мы их точно не снимем. У нас пока цифры хуже, чем в среднем по ЕС. С одной стороны, да, тестов стали больше делать, но с другой – по количеству проведенных тестов мы также отстаем от многих стран, но у них показатель заболеваемости на 100 тыс. человек меньше”, – говорит собеседник.

В свою очередь немецкий “Институт Роберта Коха” спрогнозировал, что пандемия коронавируса может затянуться на два года. Это значит, что часть ограничений может действовать все это время.

Напомним, что Кабмин на своем заседании в среду, 15 июля, внес изменил правила въезда в Украину.