Ученые реконструировали внешность человека, жившего в “затерянном” городе 500 лет назад

Ученые с помощью 3D-технологий реконструировали внешность мужчины, жившего 500 лет назад в “затерянном” средневековом городе Польши.

Об этом сообщает Daily Mail.

Археологи обнаружили потерянный средневековый город в Польше шесть лет назад – там находилось огромное кладбище с более чем 100 скелетами.

Внимание исследователей привлек скелет мужчины в возрасте от 35 до 44 лет. Они отсканировали его череп с признаками неправильного прикуса и реконструировали лицо с большим лбом и заостренным носом.

“Кто был покойным? Я понятия не имею. Мы можем только догадываться, что он был торговцем или ремесленником. Он почти наверняка был жителем средневекового Джоново”, – отметил археолог Марцин Кшепковский.

Отмечается, что о существовании средневекового города Джоново не было известно до 2016 года, но в нем археологи нашли тысячи артефактов, сохранившихся в подвалах ныне исчезнувших домов. Это гребни, точильные камни, железные ножи и огнеметы, богато украшенные буржуазные и рыцарские ремни.

“Обнаруженные артефакты свидетельствуют о богатой материальной культуре горожан”, – подчеркнули исследователи.

Как сообщал “источник”, ранее ученые из США, Великобритании и Германии реконструировали лицо одного из древнейших предков человека – афгарского австралопитека, именно его называют первым человеком на Земле.