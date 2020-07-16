В Украине будет тепло, но с грозами: прогноз погоды на 16 июля

В четверг,16 июля, в западной части Украины синоптики прогнозируют сильные грозы.

Об этом сообщают на сайте Укргидрометцентра.

На протяжении дня ливни с грозами ожидаются в западном регионе Украины – в частности, в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях. Температура воздуха здесь прогнозируется от +22 до +25 градусов днем, а ночью от +12 до +14.

На остальной части страны осадков не ожидается, будет облачно, но с прояснениями. Воздух прогреется до +25…+27 градусов. Теплее всего будет на юге — в Херсонской области, где столбики термометров поднимутся до отметки +29 градусов.

В Киеве 16 июля осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем ожидается от +24 до +26, ночью от +13 до +15.

Как сообщал “источник”, по прогнозу народных синоптиков, август в этом году в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков.