В Украине раскопали культовые ямы скифов – археологи в восхищении от находок

Археологи провели раскопки в Запорожской области на территории памятника Мамай-Гора, где обнаружили удивительные находки.
Об этом сообщают на Facebook-странице “Мамай-гора”.
За 12 дней работы успели исследовать 9 комплексов, среди которых семь культовых скифских ям (IV век. до н. э.), в которых нашли:
- горшок с редким декором. Он сделан сверху из буккелей (шишечками), из которых на сосуде сохранились двое. Горшок повредили еще в древние времена, некоторых деталей не хватает, поэтому, к сожалению, восстановить его высоту невозможно;
- фрагменты жаровни (сковородки);
- фрагменты венчика большой корчаги, с орнаментом пальцевыми защепками;
- курант (растиральник);
- кости крупного и мелкого скота, обломки челюсти хищного животного;
- фрагменты половецкого рва, или культовую яму. Для подтверждения еще необходимо исследование комплекса;
- ногайское захоронение с нетипичной ориентацией захоронения для этих кочевников;
Как сообщал “источник”, во время строительства трассы национального значения Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка в Петриковском районе Днепропетровской области археологи обнаружили серебряные монеты времен хана Тохтамыша и остатки скифского оружия.