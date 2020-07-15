В Украине раскопали культовые ямы скифов – археологи в восхищении от находок

Археологи провели раскопки в Запорожской области на территории памятника Мамай-Гора, где обнаружили удивительные находки.

Об этом сообщают на Facebook-странице “Мамай-гора”.

За 12 дней работы успели исследовать 9 комплексов, среди которых семь культовых скифских ям (IV век. до н. э.), в которых нашли:

горшок с редким декором. Он сделан сверху из буккелей (шишечками), из которых на сосуде сохранились двое. Горшок повредили еще в древние времена, некоторых деталей не хватает, поэтому, к сожалению, восстановить его высоту невозможно;

фрагменты жаровни (сковородки);

фрагменты жаровни (сковородки); фрагменты венчика большой корчаги, с орнаментом пальцевыми защепками;

курант (растиральник);

кости крупного и мелкого скота, обломки челюсти хищного животного;

фрагменты половецкого рва, или культовую яму. Для подтверждения еще необходимо исследование комплекса;

ногайское захоронение с нетипичной ориентацией захоронения для этих кочевников;

Как сообщал “источник”, во время строительства трассы национального значения Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка в Петриковском районе Днепропетровской области археологи обнаружили серебряные монеты времен хана Тохтамыша и остатки скифского оружия.