На “Криминальное чтиво” Тарантино сделали пародию – теперь там зажигает черный кот

В сети появилась новая пародия на культовый фильм Квентина Тарантино “Криминальное чтиво”. Компанию главному герою фильма, которого играет Джон Траволта, составил черный кот.

Видео, опубликованное в Youtube, быстро стало вирусным.

Черный пушистый кот появился в самых известных эпизодах фильма и, конечно, станцевал с Траволтой знаменитый танец вместо Умы Турман.

Как сообщал “источник”, в сети создали серию забавных фотожаб на известный американский кинофильм режиссера Квентина Тарантино “Криминальное чтиво”, который получил в свое время массу кинонаград и премий.