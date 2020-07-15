Беларус, бежавший от Лукашенко: что известно о погибшем медике ВСУ Николае Илине

В сети появились новые подробности о военном медике Николае Илине, который погиб спасая раненого украинского бойца на Донбассе.

Об этом сообщает “Радыё Свабода”.

Украинские волонтеры связались с матерью Николая Ильина. Она должна прибыть в Украину в ближайшее время.

Ильин – гражданин Эстонии белорусского происхождения, он родился в Могилеве и жил с матерью в центре города, был единственным ребенком в семье.

В 2004 году он приехал в Украину во время Оранжевой революции. Затем вернулся в Беларусь, но через 6 лет окончательно уехал, так как его все чаще преследовали за использование бело-красно-белого флага. Он обратился в украинские миграционные органы власти за статусом беженца, но ему было отказано.

“Я встретил Миколу в Тактическом медицинском центре, где мы учились четыре месяца. Сначала я думал, что он американец, потому что у него было такое произношение, он взвешивал каждое слово. И он был одет в американскую специальную форму”, – сказал друг белорусского медика, ветеран добровольческого батальона “Донбасс” и военный-контрактник Павел Валянтович.

Украинские активисты помогли ему переехать в Эстонию, где он получил гражданство. В 2016 году он вернулся в Украину и был зачислен в 137-й отдельный морской батальон.

“В Эстонии он работал водителем такси и гидом. Он очень хорошо знал эстонский, английский и белорусский языки… Он мечтал показать мне пейзажи Беларуси и Эстонии, которые он очень любил”, – сказал он.

Валянтович вспоминает отличные коммуникативные навыки и умение объяснять и обучать необходимым навыкам защиты.

“Он никогда не говорил о своей семье. Но он очень любил Беларусь. Он сказал, что если он умрет, он хотел бы, чтобы его прах был развеян в Беларуси, Эстонии и Украине”, – рассказал друг медика.

Напомним, ранее прошло прощание с Тарасом Матвиевым, который был младшим лейтенантом 24-й отдельной механизированной бригады и погиб в результате обстрела 10 июля.