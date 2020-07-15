В Минске снова жестко “зачищают” массовую акцию протеста: фото и видео

У ЦИК Беларуси в среду, 15 июля, собралась очередь из желающих подать жалобу на действия ЦИК об отказе в регистрации кандидатами в президенты оппозиционных кандидатов. Число людей в очереди протеста достигло 2500, после чего начались массовые задержания активистов.

Об этом сообщает белорусское издание Наша Нива.

Сообщается, что причиной протеста стала нерегистрация ЦИК Беларуси Виктора Бабарыка и Валерия Цепкало кандидатами в президенты, нарушения избирательного законодательства и невключение независимых кандидатов в избирательные комиссии.

Очередь, в которой число людей достигло 500 человек, растянулась от Дома правительства до проспекта Независимости до гостиницы “Минск”, далее – до музея кино и вдоль улицы Берсона до улицы Мясникова в сторону Немиги.

После 19:00 в Минске начались массовые задержания активистов, вышедших на протест.

Как сообщал “источник”, во время празднования Дня независимости в пятницу, 3 июля, в Беларуси были задержаны как минимум 17 активистов, выступающих против кандидатуры действующего главы страны Александра Лукашенко на предстоящих выборах президента.