Героя Украины Тараса Матвиева похоронили в родном городе: фото и видео

В среду, 15 июля, в Жидачеве провели в последний путь Героя Украины Тараса Матвеева.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

“Идет война, которая забирает лучших сыновей и дочерей Украины. В нашей памяти, наших сердцах навсегда останется Тарас – как воин, как волонтер, журналист, патриот, а самое главное – светлый человек. Он стал для нас образцом настоящего патриотизма, отваги, самопожертвования ради Украины. Низкий поклон и искренние соболезнования родителям, мы все собрались здесь разделить боль утраты единственного сына. Вечная память Герою. Герои не умирают! “ – обратился к собравшимся первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик.

31-летний защитник Украины из Жидачева Тарас Матвеев погиб 10 июля во время обстрела украинских позиций российскими наемниками. Жизнь младшего лейтенанта двадцать четвёртого отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила оборвалась под Троицким, что на Луганщине.

Похоронили Тараса Матвеева в Жидачеве.

Ранее президент Владимир Зеленский присвоил Тарасу Матвеева звание Героя Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”. Награду посмертно отцу Тараса вручил Министр обороны Украины Андрей Таран.

Напомним, за июнь 2020 году на Донбассе оккупационные войска убили четырех бойцов Украины .

Как сообщал “источник” 21 июня в Харьковской области провели в последний путь старшего солдата Богдана Коваленко , который погиб на Донбассе.