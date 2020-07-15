В Ереване облили борщом посольство Украины

В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины в Армении, выразив таким образом возмущение в связи с заявлением украинского МИД относительно конфликта с Азербайджаном.

Об этом сообщает армянское издание Panorama.

По информации издания, акцию организовало молодежное крыло партии Дашнакцутюн. Протестующие пришли под посольство с плакатами на украинском и английском языках, с лозунгами “Позор Украине”, “Украина + Азербайджан”, “Поддерживайте справедливость, а не Азербайджан”, “Не будь как Украина”, и скандировали “Украина, не провоцируй”, ” Не поддерживай агрессора “.

“Азербайджан уже несколько дней объявляет войну Армении, на границе происходят столкновения. Различные государства и организации сделали заявления по этому поводу. Заявление Украины было односторонним, благосклонным к Азербайджану. Такими действиями Украины вбивает клин в армяно-украинские отношения“, – цитирует издание участников акции.

После этого двери посольства облили борщом, а плакаты оставили под стенами.

Как сообщал “источник”, 12 июля на азербайджанско-армянской границе со стороны Армении совершили попытку атаки с применением артиллерии. Вследствие этого азербайджанская армия нанесла противнику удар. Армяне понесли потери. А также двое военнослужащих Азербайджана погибли и пятеро получили ранения.

В ночь на 14 июля на армяно-азербайджанской границе на товузском направлении продолжались бои, армянская сторона понесла потери в живой силе и технике. Замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев заявил, что с 12 июля в результате действий ВС Азербайджана уничтожено до 100 армянских военных, техника и командный пункт противника.