Дуда попался на удочку российских пранкеров и высказался об украинцах

Президенту Польши Анджею Дуде позвонили российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), они представились генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешом и поговорили с польским президентом об Украине.

Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa.

“Запись аутентичная, собеседники проверялись постоянным представительством Польши при Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке. Этим делом занимаются спецслужбы”, – сообщил директор пресс-службы канцелярии президента Польши Марцин Кенджина.

В телефонном разговоре, который длился более 11 минут, пранкер Вован сначала поздравил Дуду с победой в выборах, а позже спросил о состоянии с пандемией коронавируса в Польше. Получив заверения, что в Польше ситуация с пандемией COVID-19 находится под контролем, пранкер начал спрашивать Дуду об Украине.

Сначала пранкер подтвердил, что ситуация в Украине относительно пандемии коронавируса является плохой, с чем Дуда в целом согласился. Впоследствии пранкер спросил, что может быть “главным источником коронавируса в Польше”? На это президент Дуда ответил, что сложно однозначно ответить на этот вопрос, добавляя: “Это может быть Украина, поскольку в Польше много украинцев”.

Позже он спросил, не хочет ли Дуда забрать украинские территории, в частности Львов, и что “есть много людей, которые могут это поддержать”. На это президент Польши резко ответил: “Нет, потому что это Украина!”.

“Об этом в Польше нет ни одной дискуссии. Сейчас это часть Украины и все… Это не является предметом политических дискуссий в Польше, мы об этом не говорим. В Польше нет политических сил, которые выражают такие предложения”, – подчеркнул Дуда.

Он отметил, что в Польше сейчас очень хорошие отношения с Украиной, Варшава поддерживает Киев. На вопрос, как он относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Дуда ответил, что положительно.

Ранее “источник” сообщал, что Польша отменила прохождения обязательного карантина для украинцев, которые прилетают в страну на самолетах. Регулярное авиасообщение возобновлено с 1 июля.