Ведущую Маричку Падалко засыпали колкими шутками из-за конфуза в эфире. Вот только юмор так себе

15 июля во время утреннего прямого эфира на канале “1+1” у Марички Падалко неожиданно выпал передний зуб. Ведущая совсем не растерялась и как ни в чем не бывало продолжила вести выпуск новостей. И пока одни восхищаются профессионализмом журналистки, другие оставляют в сети колкие шутки.

Так, под одним из последних постов ведущей в Instagram развернулась бурная дискуссия. Одни поддержали Маричку, похвалив за стрессоустойчивость, другие же просто оставляют в комментариях неуместные шутки.

Напомним, что конфуз произошел, когда Маричка Падалко зачитывала подводку к сюжету о коронавирусе в курортном селе Стрелковое Херсонской области. В какой-то момент ведущая почувствовала, что у нее выпал зуб. Она невозмутимо поднесла руку ко рту, поймала его и продолжила зачитывать новости.

Юзеры предположили, что у ведущей был установлен временный зуб или винир – фарфоровые или керамические накладки, замещающие внешний слой зубов, поэтому так легко выпал. Сама Маричка эту ситуацию не комментирует.

Фото: скриншот видео