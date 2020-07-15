Защиты двигателя – подробности

Для каждого владельца авто важно избежать поломок машины с последующим ремонтом. Плохие дороги влияют на авто. При этом большинство иностранных производителей, производящие автомобили для развитых рынков, не беспокоятся по тому поводу. Поэтому очень важна защита двигателя. На сайте https://bronex.com.ua/katalog/ вы сможете ознакомиться с каталогом BRONEX и выбрать защиту двигателя под ваши запросы и параметры.

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Защита двигателя авто представляет собой пластину, которая крепится к днищу автомобиля. Ее необходимо обязательно установить в различных случаях.

Когда необходима установка защиты двигателя

Если вы ездите по плохим дорогам с нестабильным качеством полотна В зимний период, в регионах со сложным климатом – пластина в этом случае обеспечивает надежную защиту картера и нижней части КПП от ударов о глыбы льда, а также прессованного снега. при езде по дорогам с ярко выраженной колеей, также важно установить защиту картера двигателя. Стальная защита двигателя устанавливается и при частых наездах в трещины асфальта, а также глубокие ямы с острыми краями.

Во время парковки автомобиля с заездом на бордюры обязательно следует установить защиту двигателя, то же касается и регулярной эксплуатации машины по дорогам с высоким уровнем воды. с песком и гравием. А еще – во время частых путешествий за город, поездок по незнакомым дорогам.

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