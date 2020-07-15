Телекоммуникационные услуги на выгодных условиях: оперативно подключение и выбор красивого номера

Большие и маленькие компании используют телефонную связь для взаимодействия с потенциальными и действующими клиентами. Человеку проще уточнить свой вопрос по короткому или многоканальному номеру, нежели тратить время на поездки в офис, чтобы потом еще постоять в очереди. Решением станет доступная по цене и многофункциональная многоканальная телефонная связь в формате 8 (800). Пользователю достаточно будет набрать единый номер, чтобы оператор принял звонок. Раньше подобная опция была доступна компаниям с большим потоком клиентов, чтобы окупить вложения. Сейчас каждый в состоянии заключить выгодный договор и начать полноценно работать.

Быстрое заключение договора

Компания ценит время потенциальных клиентов, поэтому предлагает узнать все сведения в режиме онлайн. Пользователя всегда интересует соотношение цены и качества. Здесь проблем нет никаких, потому что бесплатное подключение в день обращение доступно каждому. Пользователю не нужно покупать, устанавливать и настраивать дополнительное оборудование. Достаточно подписать договор, чтобы начать работы. Опционально можно выбрать красивые номера, которые предложены на сайте. Помимо доступной стоимости услуг, компания предложат немало других опций. К примеру, на уровне администрирования входящих звонков, можно добавить перечисленные ниже функции:

запись голосовых сообщений, приветствия для абонента, просьбы подождать;

запись входящего звонка;

оперативное переключение между операторами;

организация конференции с несколькими участниками и так далее.

Телекоммуникационная система построена таким образом, чтобы выдержать нагрузку при любом количестве входящих звонков. Компании больше не нужно инвестировать в покупку новой техники или в обустройство новых линий. Достаточно заключить договор на выгодных условиях, чтобы сразу перейти к работе.

Для физических и юридических лиц

Клиенты, которые не привыкли тратить много времени на формальности, оценят качество предоставляемых им услуг. Как только потенциальный клиент выбрал на сайте необходимые опции, останется только подать заявку. Менеджер оперативно свяжется для уточнения деталей. Волноваться не стоит, потому что не придется куда-либо ехать. Подключение в день обращения займет минимум времени. Дополнительным бонусом станет оперативная и профессиональная настройка системы. Представитель компании поможет разобраться во всех нюансах. Сотрудник расскажет, что клиент может в любое время самостоятельно вносить коррективы в работу. К примеру, доступна смена номеров для переадресации. Провести ее можно не только на городские и мобильные номера внутри страны, так и направить вызов за ее пределы. Больше не нужно инвестировать средства в покупку оборудования, которое может перестать быть нужным. Разумнее заключить договор и получить качественную связь в формате «под ключ». Сделать первый шаг просто, потому что от заявки до непосредственного подключения пройдет минимум времени.

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