Что такое кадастровая съемка и межевание

Оформление документации при покупке или приватизации участка – первый и самый важный этап, требующий внимательности. И среди самых необходимых на этом этапе процедур – межевание и кадастровая съемка. Это процесс, при котором геодезисты проводят съемку местности, определяют границы участка и подготавливают документацию для занесения данных в официальный кадастр. Заказать такие работы по всей Украине можно в компании “Топограф” по ссылке: https://topograph.com.ua/services/geodeziya/kadastrovaya-semka.

Зачем нужна кадастровая съемка и как она проходит

Кадастровая съемка позволяет получить полную информацию о местности – узнать ее площадь, особенности ландшафта, наличие построек и коммуникаций. В результате процедуры геодезисты создают карту, где все эти данные отмечены. Данный процесс невозможно организовать собственными силами, так как нужна квалифицированная помощь специалистов, обладающих всеми необходимыми знаниями и оборудованием. Неправильные измерения могут привести к территориальным конфликтам с владельцами соседних уделов.

Кадастровую съемку целесообразно заказывать для будущего определения координат и границ участка. Это понадобиться, чтобы составить межевой план и внести территорию в кадастр – официальную государственную систему учета земель в пределах страны. Съемку заказывают, чтобы оформить или передать другому человеку право собственности на участок, восстановить утерянные межевые знаки, начать подготовку к обустройству территории и застройке.

В процессе кадастровой съемки проводятся геодезические исследования с обозначением координат объектов, расположенных на исследуемой местности. Далее согласовываются границы участка, устанавливаются межевые знаки. Последним этапом становиться оформление официальной документации, в частности карты местности, закрепляющей все полученные данные.

Особенности процедуры межевания

Межевание заказывают, чтобы обновить утерянные данные о границах участка, создать межевой план для последующего внесения в кадастр. Эта процедура касается исключительно установки границ и координат, о геологических работах, исследовании местности речь не идет. В межевании важна юридическая составная, которая является целью всего процесса – закрепить право собственности на землю.

Межевание понадобится в любых случаях оформления сделки на землю – для сдачи в аренду, продажи, покупки. Также оно необходимо, если нужно объединить несколько участков в один или наоборот – один разделить на несколько. Менее приятная, но часто возникающая причина, по которой заказывают данную процедуру – возникнувшие территориальные споры с соседями из-за неправильно определенных границ.

Полученный в результате межевания межевой план является официальным документом, с которым можно обращаться в кадастр. Эта процедура, как и кадастровая съемка, – важна для того, чтобы укрепить свое право владения землей и избежать юридических споров в будущем. Поэтому важно не полагаться на собственные силы, а обратиться в проверенную топографическую компанию, которая даст все гарантии качественно проведенного процесса от “А” до “Я”.