В Кремле признались, что имеют “определенное” влияние на боевиков “ЛДНР”

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль “располагает определенным влиянием” на группировки “ЛДНР”, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей Украины.

Как сообщает “РИА Новости”, об этом он сказал 15 июля, отвечая на вопрос, “планирует ли Москва вмешаться” в ситуацию, передает ГОРДОН

Песков добавил, что от комментариев по ситуации на Донбассе воздержится.

“РИА Новости” пишет, что вопрос был связан с сообщением группировки “ЛНР” о якобы трех обстрелах со стороны вооруженных сил Украины. Об обстрелах со стороны боевиков российское агентство в новости не упоминало.

