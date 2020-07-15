Акула вступила в смертельную схватку с огромным китом – сражение попало на видео

Ученые записали кадры нападения и убийства огромной белой акулой горбатого кита.

Об этом сообщает Daily Mail.

На видео, снятом с дрона у побережья Южной Африки, показана акула длиной 13 футов, охотящаяся на кита длиной около 33 фута и имеющая слабое здоровье.

Райан Джонсон, морской биолог, который наблюдал бойню, сказал, что испытание длилось около 50 минут до того, как кит умер.

Он сказал, что акула была очень “стратегической” в уничтожении кита. Первоначально она перерезала артерию или вену в наиболее уязвимой области кита – хвосте, прежде чем затащить больного левиафана под воду и утопить его.

Хотя известно, что горбатые киты нападают на акул, для гигантских млекопитающих очень необычно быть жертвами.

Ранее “источник” сообщал, что на пляже Сан-Онофре в Южной Калифорнии на женщину напала акула, но она сумела спастись самостоятельно, получив лишь травму ноги.