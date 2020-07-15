Журналист назвал зарплаты кадровых российских военных на оккупированном Донбассе

Украинский журналист, представитель ОРДО на Минских переговорах в ТКГ Сергей Гармаш рассекретил зарплаты кадровых российских военных на оккупированном Донбассе.

“Инсайд с оккупированной территории. Оказывается, денежное довольствие старшего российского офицера-советника в Донецке составляет 2500-3000 долларов, из которых 30 процентов он получает по месту службы, а остальное в России. А зачем им в Донецке деньги, с доведенными до нищеты аборигенами и стеклянными бусами рассчитываться можно…

В частности, российский полковник получает за свои “советы” 210 000 рублей, майор – 170 000, у специалистов суммы на 15-20% меньше. И эти люди откажутся от своих денег, чтоб каким-то “хохлам” на Донбассе спокойно жилось в мирной стране?”, – сообщил Сергей Гармаш на своей странице в соцсети.