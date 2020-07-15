Сработала служебная собака: на КПВВ «Станица Луганская» обнаружили посылку с наркотиками

Пограничники Луганского отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы обнаружили вещество, похожее на наркотическое.

Об этом сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ.

Так, в контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» прибыл гражданин Украины, 1970 года, который направлялся на временно оккупированную территорию. При осуществлении контрольно-проверочных мероприятий на один из пакетов с почтовыми отправлениями, которые человек перемещал через линию разграничения, сработала служебная собака пограничников. Осмотрев содержимое пакета правоохранители обнаружили пакет с порошкообразным веществом белого цвета весом 50 граммов.

Мужчина пояснил, что пытался подзаработать путем перевозки почтовых отправлений через КПВВ «Станица Луганская» ко временно оккупированной территории, где должен был передать тележку другому человеку и вернуться к пгт. Станица Луганская. Данные почтовые отправления получил от знакомого на автостанции возле КПВВ «Станица Луганская», что именно находилось в коробках ему не известно.

Найденное вещество изъяли и установленным порядком передали сотрудникам Национальной полиции. Экспертиза продолжается.

Пограничники направили в компетентные правоохранительные органы сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 309 УК «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».