5 участников “Танців з зірками”, которые доказали – танцы не их конек

Канал “1+1” вовсю готовится к новому сезону шоу “Танці з зірками”, который выйдет на экраны уже этой осенью. Авторы проекта представляют первых судей (в этом плане пока никаких сюрпризов), а 15 июля назвали имя первого звездного участника – на паркет покорять сердца волчиц впервые выйдет певец Олег Винник.

Поклонники Винника вне себя от радости, но как показал опыт предыдущих сезонов, радоваться появлению любимого артиста на шоу так сразу не стоит. Ведь танцы выглядят просто лишь на картинке, а столкнувшись с ними вживую, некоторые даже не скрывают, что не в силах освоить те или иные приемы. Мы вспомнили пять участников программы, которые доказали на паркете, что танцы точно не их конек.

Максим Нелипа (2 сезон и 3 сезон)

В 2007 году некогда популярный ведущий телелотереи “Хто там” Максим Нелипа появлялся на шоу “Танці з зірками” дважды. Впервые с танцовщицей Анной Пелипенко, а второй раз – с Аленой Шоптенко, победительницей 1 сезона и некогда партнершей Владимира Зеленского. Увы, достигнуть успеха на проекте Нелипе так и не удалось. Оба раза ведущий покинул передачу практически на старте.





Дмитрий Комаров (5 сезон)

“Не повезло в танце, зато повезло с супругой”, – шутят сегодня зрители шоу, ведь незадолго до свадьбы телеведущий Дмитрий Комаров и модель Александра Кучеренко были партнерами на “Танцях з зірками”. И если “Мисс Украине” задачи проекта давались проще, то путешественнику Комарову было откровенно нелегко. Конечно, отсутствие гибкости не ускользнуло от внимания судей, но слишком строго они тоже судить не стали. Комарову дали шанс проявить себя, которым он охотно пользовался на протяжении нескольких выпусков. Увы, как признавался сам ведущий, столь желаемых результатов ему достичь не удалось.





Николай Тищенко (5 сезон)

Нынешний депутат “Слуги народа” немало в свое время светился на ТВ. Поэтому его появление в очередном шоу не вызвало у зрителей большого удивления. Куда больше они удивлялись тому, как ресторатору удалось продержаться на проекте несколько выпусков, ведь еще на старте к движениям Тищенко нашлось немало замечаний.





Tayanna (6 сезон)

Каково же было удивление зрителей, когда 6 сезон шоу “Танці з зірками” еще в самом его начале покинула певица Tayanna. С учетом того, что ее партнером стал победитель 4-го сезона Игорь Кузьменко, напарник Натальи Могилевской, артистке пророчили едва ли не первое место. Впрочем, как заметил позже Влад Яма, артистке удавалось убедить судей харизмой, но не работой ног.





Михаил Кукуюк (6 сезон)

В том же 6 сезоне актера Михаила Кукуюка назвали преемником Дмитрия Комарова. Зрители удивлялись результатам смс-голосований, ведь артисту удалось продержаться на паркете большую половину проекта. Хотя, как отметили судьи, несмотря на все трудности, Кукуюк проявил настоящее рвение. А это порой важнее таланта или предрасположенности к танцам.



