“Саша, иди в колхоз”: митингующий в Беларуси бросил вызов Лукашенко, видео

В Беларуси во время уличной акции во вторник, 14 июля, молодой человек призвал президента Беларуси Александра Лукашенко не баллотироваться в президенты в шестой раз, а заняться тем, что у него получается делать лучше всего – работать в колхозе.

Об этом он рассказал во время стрима “Радио Свобода” с уличной акции.

Житель Минска обратился к Александру Лукашенко и предложил ему пойти работать в колхоз, а управление страной поручить кому-то более компетентному.

“Саша, начни заниматься чем-то полезным! Иди в колхоз и парней своих забери. У нас ведь все люди убегают от твоих людей“, – заявил молодой человек, добавив, что его тоже неоднократно пытались задержать правоохранители во время акций протеста.

Как сообщал “источник”, во время празднования Дня независимости в пятницу, 3 июля, в Беларуси были задержаны как минимум 17 активистов, выступающих против кандидатуры действующего главы страны Александра Лукашенко на предстоящих выборах президента.