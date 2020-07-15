НВФ передали тело погибшего под Зайцево военнослужащего

Сегодня, 15 июля, состоялось возвращение из временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который погиб 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

“Сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего украинского Героя”, – сказано в сообщении.

Напомним, что украинский военнослужащий погиб, подорвавшись на взрывном устройстве в понедельник, 13 июля, в районе Зайцево.

Чтобы эвакуировать его тело, Объединенные силы запросили у противника режим тишины и получили соответствующее подтверждение.

Однако когда эвакуационная группа в белых касках с опознавательными знаками приблизилась к телу бойца на несколько метров, оккупанты открыли по ней огонь из стрелкового оружия. Во время отхода группы один военнослужащий получил ранение. Медик поспешил ему на помощь, но боевики усилили обстрел, задействовав гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Под вражеским огнем медик погиб, один военнослужащий был ранен, еще один – получил боевую травму.