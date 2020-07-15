В каких водоемах Луганщины лучше не купаться: данные проб воды за июнь

ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» осуществляет мониторинговые наблюдения за качеством воды водных объектов в 27 местах массового отдыха населения на 17 водных объектах области. Ситуацию, которая сложилась по этому вопросу, можно охарактеризовать как нестабильную.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



2 пляжа, которые имеют официальный статус городских пляжей (в г.. Старобельске на р. Айдар и на пруду в районе завода «Пролетарий» г.. Лисичанска), по результатам санитарно-бактериологических исследований, отклонений от санитарно-эпидемиологических нормативов не имеют (в июне месяца по этим водоемам было исследовано 6 проб, в которых проведены 22 исследования).

По санитарно-химическим показателям превышение обнаружено в 2 пробах по показателям сухой остаток и хлориды, в пруду г. Лисичанск.



Кроме городских пляжей, имеющих официальный статус, наиболее массово для купания и отдыха население использует оз. Песчаное (г.. Рубежное), оз. Кривенькое, Клешня (Попаснянский р-н), оз. Чистое и Парковое (г.. Северодонецк), р. Айдар (места массового отдыха в Новопсковском, Старобельском и Новоайдарском районах), p. Красная (Сватовский и Кременской районы), p. Деркул (Беловодский район) и другие.



Соответствует нормативам качество воды водоемов в местах популярных пляжей на озере Песчаное (г.. Рубежное), на реке Красной и у водохранилища в Сватово, на р. Айдар в Новопсковском и Старобельском районах, на пруду м. Попасная, озере базы отдыха «акваленд Катрин» в Станице Луганской.



Наиболее неудовлетворительная ситуация сложилась на озерах Чистое и Парковое (г.. Северодонецк), оз. Клешня (база отдыха ООО «Экогрин») оз. Кривенькое (база отдыха ЧП Мустафа Н.С.). По данным лабораторных исследований вода в этих водоемах характеризуется высоким микробным загрязнением. Так, в пробах воды оз. Парковое, отобранных и исследованных в июне текущего года на микробное загрязнение, индекс ЛКП превышал санитарно-эпидемиологические нормативы в 1,24 – 26 раз, индекс колифагов – в 2-3 раза, индекс кишечной палочки (Е. Соlи) в 5 – 13 раз , в водоеме обнаружена патогенная микрофлора (сальмонелла). В воде оз. Чистое микробное загрязнение превышало санитарно-эпидемиологические нормативы по индексу ЛКП в 19 – 26 раз, по индексу колифагов в 2-3 раза, по индексу кишечной палочки (Е. Соlи) в 2,3 – 13 раз, в водоеме обнаружена патогенная микрофлора (сальмонелла ).



На пляже базы отдыха ООО «Экогрин» оз. Клешня микробное загрязнение воды по индексу ЛКП превышало санитарно-эпидемиологические нормативы в 4,2 – 4,8 раза, индекс Е. Соlи в 1,2-1,3 раза, индекс колифагов в 3 – 7 раз; в воде оз. Кривенькое (база отдыха ЧП Мустафа Н.С.) по индексу ЛКП в 4,2 – 14,0 раз, по индексу Е. Соlи в 1,3 раза, по индексу колифагов в 7,0-9,0 раз.



Всего в июне текущего года в местах массового отдыха населения на водных объектах было исследовано 53 пробы, в которых осуществлено 220 исследований воды по микробиологическим показателям, из которых 20,8% проб (13,2% исследований) не отвечали требованиям санитарного законодательства.



По санитарно-химическим показателям было исследовано 43 пробы (выполнено 519 исследований) воды водоемов, из них 44,2% проб (5% исследований) не отвечали требованиям санитарного законодательства.