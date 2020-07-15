Шмыгаль: Необходимо решить вопрос с поступлением в украинские вузы абитуриентов из ОРДЛО, которых не выпускают боевики

Вопрос препятствования российскими боевиками выезда детей из ОРДЛО на обучение на подконтрольной украинскому правительству территории Украины должен быть решен, в том числе с помощью международных партнеров.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 15 июля, сообщает Укринформ.

«Относительно ситуации на востоке Украины, кроме нарушения Минских договоренностей, поступает информация, что детей из ОРДЛО, которые хотят вступать в украинские вузы, учебные заведения, боевики не выпускают на территорию свободной Украины … В этой ситуации необходима наша реакция, наша работа, в том числе с международными партнерами, чтобы этот вопрос решить », – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что возвращение молодежи и детей из временно оккупированных территорий в украинское образовательное и культурное пространство является частью стратегии деоккупации Донбасса .

Премьер поручил вице-премьер-министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексею Резникову взять эту ситуацию под личный контроль.

«Подключайте к этому Министерство образования, чтобы не сорвался процесс, и дети (из ОРДЛО – ред.) могли получить образование в наших учебных заведениях», – отметил Шмыгаль.

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возможности вступления в украинские вузы жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма без ВНО.