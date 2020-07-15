У ведущей “1+1” в прямом эфире выпал зуб, но она не растерялась. Люди не скрывают восторга

Ведущая ТСН на канале “1+1” Маричка Падалко попала в курьезную ситуацию – во время прямого эфира у нее выпал передний зуб. Однако телеведущая не растерялась, спрятала винир и продолжила свою работу.

Видео момента на своей странице в Instagram опубликовала пользователь под ником Ekulka. “Только что, в прямом эфире выпал передний зуб у ведущей. Но, молодец, что не растерялась. Я б разревелась”, – написала блогер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 14 Июл 2020 в 11:19 PDT

Пользователи сети восхищаются выдержкой и профессионализмом Марички Падалко.

“Маричка молодец, так сориентироваться. Помню, как Леончук постоянно смеялась и были моменты, когда не могла прям остановиться, а тут – прям самообладание”, “Я в шоке. Вот это самообладание! Я бы им все камеры слезами залила”, “Вот это жесть! Но она молодец”, “Блин, какая она умница”, “Профессионал 100%, не растеряться и как ничего не было читать текст дальше”, – восхищаются юзеры.

Комментарии стали появляться и под последним постом ведущей в Instagram. Фолловеры Падалко, которые посмотрели утренний эфир, пишут, что ведущая стала для многих героиней.