Маленького ребенка укусила змея – последствия были страшными, фото

В Великобритании, в загородном парке, 12 июля, трехлетнего мальчика Льюиса Уайза, укусила гадюка, когда он искал в траве свои игрушки.

Об этом рассказывает Мirror.

Как рассказал отец ребенка, мальчик искал своих пластиковых насекомых в траве, которых потерял за день до этого. Внезапно раздался крик ребенка, оказалось, что его укусила гадюка, прятавшаяся среди листвы. Нога ребенка опухла и покраснела. Мальчика срочно отвезли в больницу.

К счастью, ребенок выжил. Ему ввели три ампулы противоядия и морфий, однако неизвестно, как долго ему придется оставаться в больнице. Мальчику может понадобиться операция, чтобы уменьшит давление в ноге, и последующая физиотерапия, чтобы помочь ему ходить после выздоровления.

“Он был действительно смелым, но опухоль такая большая, что он парализован и не может двигаться в данный момент“, – рассказывает отец.

Как сообщал “источник”, жительницу села Збора Ивано-Франковской области в субботу, 11 июля, укусила змея.