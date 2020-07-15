В Киеве вор охотился на автономера, но вскоре сам стал “жертвой”: фото

В Киеве избили и задержали серийного вора автомобильных номерных знаков.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua на Facebook-странице.

Автопатруль “Майдан” получил информацию, что злоумышленник находится в Днепровском районе города в автомобиле ВАЗ 2104. Прибыв на место они задержали его при помощи рукопашного боя.

В ходе беседы подозреваемый признался, что является серийным вором автономеров. Он начал сотрудничать со следствием. Как выяснилось, мужчина причастен к 9 кражам.

На месте также работали СОГ и сотрудники уголовного розыска.

Как сообщал “источник”, в Одессе водителю автомобиля на российских номерах оставили записку на упаковке от шоколадки Roshen. На этикетке написали: “Москаль нам не земляк”. Такую записку положили под дворники на капот машины.