Пес корчил забавные рожицы и стал звездой – будет смеяться каждый, фото

Хозяин забавного пса породы корги делится его фотографиями в сети – они поднимут настроение даже в самый мрачный день.

Об этом рассказывает Bored Panda.

“Его зовут Ген, и он мальчик-корги с хвостом. Ему исполнилось пять лет 3 мая. Как и большинство корги, он активен, игрив и умен“, – рассказывает о своем питомце хозяин.

Вместе с тем, Ген выделяется среди других собак. Главным образом из-за причудливых рожиц, которые он строит.

Его популярность в сети высока – в Instagram за ним следят 111 тысяч пользователей. Он завоевал также титул одной из самых выразительных собак в Интернете.

Меняющиеся выражения его мордочки настолько потешные, что вызывают невольную улыбку.

Как рассказывал “Апорстроф”, недавно 10-месячный золотистый ретривер стал популярным благодаря видео с игрой в прятки.