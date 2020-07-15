Женщина пожаловалась на боль в горле – находка ужаснула не только врачей, фото

В Японии молодая женщина обратилась к врачам с жалобами на боль в горле, а медики обнаружили там жуткую картину.

Об этом сообщает издание The Sun.

25 летняя японка пришла в Международную больницу Святого Луки в Токио. Врачи во время осмотра увидели черную массу на ее левой миндалине. Медики вытащили из горла живого червя. После процедуры состояние пациентки быстро улучшилось.

Отмечают, что это был круглоголовый нематод. Червь имеет длину 38 мм и ширину 1 мм. Это один из нескольких паразитов, который также может заражать людей, которые едят сырую рыбу.

Как узнали медики, женщина пять дней назад употребляла в пищу сашими, которые готовятся из сырой рыбы. По словам врачей, такие случаи участились в последнее время по всему миру.

Как сообщал “источник”, в Кривом Роге девушка купила выпечку в супермаркете и обнаружила в ней жуткую находку.